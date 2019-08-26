Ашхабад, , 08:53 — REGNUM

160 паломников из Туркмении, совершивших хадж в Мекку и Медину, вернулись в Ашхабад, сообщает агентство «Новости Туркмении».

Туркменские паломники отправились в Саудовскую Аравию специальным авиарейсом, организованным в соответствии с распоряжением президенте республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа глава Туркмении поручил министерству промышленности и коммуникаций республики организовать специальный рейс самолета «Боинг 737−800» для паломников. Перелет оплатила государственная авиакомпания «Туркменские авиалинии».

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