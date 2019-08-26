Москва, , 08:53 — REGNUM

В Москве для горожан пенсионного и предпенсионного возрастов открывается «Школа бебиситтеров», сообщается на портале мэра столицы.

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Бесплатные двухдневные курсы будут проходить каждый месяц в центре занятости «Моя карьера». Первые занятия состоятся 5 и 6 сентября. Их будут проводить психологи городского сервиса «Бабушка на час»

Следующий курс запланирован на 23 и 24 сентября. По окончании учебы выпускники «Школа бебиситтеров» получат специальный сертификат. Далее набор в школу будет проводиться ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, московский центр занятости «Моя карьера» с начала июня 2019 года трудоустроил 1500 человек.

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