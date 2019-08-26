Аддис-Абеба, , 16:42 — REGNUM

Агентство информационной безопасности Эфиопии (INSA) заявило, что оно предотвратило около 791 кибератаки в 2018/19 финансовом году.

По словам главы отдела аварийной готовности и быстрого реагирования агентства Абрахам Гыбрецадик, главными целями массированных кибератак становились правительственные учреждения, а также главные военные штабы и управления эфиопских штатов. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Гыбрецадик отметил, что помимо государственных учреждений DDOS-атаки были совершены на объекты инфраструктуры — гидроэлектростанции, а также национальный эфиопский аэропорт Боле и крупные электроэнергетические распределительные центры. Тем не менее, глава отдела заявил, что агентство смогло предотвратить нападения, не допустив нанесения хакерами серьезных убытков экономике страны и работоспособности объектов.