Аддис-Абеба, , 11:38 — REGNUM

По данным федеральной полиции Эфиопии, более 1,3 миллиона эфиопов пострадают от разрушений, вызванных наводнениями из-за переполнения рек в течение двух месяцев сезона дождей.

Согласно докладу, в этот сезон дождей 1 336 355 эфиопов с огромной долей вероятности пострадают от наводнения. Кроме того, 335 818 из этих людей практически точно власти страны вынуждены будут переместить в другие районы Эфиопии из-за наводнений и оползней, о чем сообщила заместитель комиссара по бедствиям, предупреждению и управлению рисками Дамена Дарота, добавив, что службы по чрезвычайным ситуациям Эфиопии уже сейчас готовят ряд мероприятий по эвакуации. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

По словам заместителя комиссара, на сегодняшний день уже 23 990 человек были переселены и получают гуманитарную помощь из-за проливных дождей и переполнения рек. Ситуацию обостряют отсутствие системы раннего предупреждения паводков, плохо спроектированная городская дренажная система, а также отсутствие организованных мер по смягчению последствий наводнений на национальном и местном уровнях.

Заместитель директора Национального метрологического агентства Эфиопии Кинфе Хайлемариам заявил, что в центральной и южной части Эфиопии пройдут сильнейшие дожди, которые будут сопровождаться внезапными наводнениями и которые практически точно повредят посевы и вызовут оползни. Плотины Кока, Мелькевакена, Гилель Гыбе и Текезе уже переполнились, что привело к гибели десятка людей и уничтожению имущества граждан в этих районах. Он посоветовал людям, живущим вокруг таких плотин, переехать в районы, не подверженные наводнениям.