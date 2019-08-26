Грозный, , 08:51 — REGNUM

В МВД Чечни опровергли сообщение о том, что инцидент с поездом N 136, следовавшем из Санкт-Петербурга в Махачкалу, произошел на территории Чечни. По данным правоохранительного ведомства, неизвестные забросали его камнями, повредив несколько вагонов, уже на территории Дагестана, пишет «Чечня Сегодня».

По словам начальника линейного управления внутренних дел на транспорте МВД РФ в ЧР Али Тагирова, пассажирский поезд пересёк административную границу между Чечней и Дагестаном в 20:13, а инцидент произошел в 20:18, когда поезд уже приближался к Хасавюрту. Пассажир пятого вагона, житель Хасавюрта Магомедамин Гаджиев получил порезы, когда разбились окна от брошенных в них камней.

Начальник МВД на транспорте отметил, что за несколько лет таких инцидентов с поездом Санкт-Петербург — Махачкала не было ни разу. По данному факту будут приняты исчерпывающие меры для установления и задержания виновного, пообещал Тагиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт был закидан камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу. В результате инцидента были овреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Легкий порез получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи. Ранее сообщалось, что происшествие произошло предположительно на территории Чечни.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные разбили окна в поезде Санкт-Петербург — Махачкала