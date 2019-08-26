Улан-Удэ, , 08:51 — REGNUM

В Бурятии за последние сутки ликвидированы два лесных пожара в Курумканском и Северо-Байкальском районах региона. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства республики, ранее они были локализованы на общей площади в 574 га.

«По состоянию на утро 26 августа работы по тушению лесных пожаров не проводятся», — отметили в агентстве.

Между тем, под наблюдением остается «термоточка» в Северо-Байкальском районе на площади в 4,1 тыс. га. Отмечается, что очаг находится в труднодоступной местности в горах и угрозы для населенных пунктов и объектов экономики не представляет. Добавим, что десять дней назад площадь пожаров под контролем превышала 100 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные площадь «контролируемых» пожаров резко снизилась — почти на 180 тыс. га — в большинстве регионов Сибири и Дальнего востока.

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