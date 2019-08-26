Аддис-Абеба, , 13:32 — REGNUM

Компания, занятая в сфере развития устойчивой энергетики, Gaia подписала соглашение с эфиопской компанией 4R Energy, перерабатывающей пищевые и бытовые отходы, для создания предприятия по производству биометана в Эфиопии.

Обе компании будут сотрудничать с экологической компанией Lem-Ethiopia и Управлением водоснабжения и канализации Аддис-Абебы для создания и внедрения технологий экологичного производства. Предприятия будут использовать обновленную систему получения биометана, выделяемого на очистных сооружениях Калити и Акаки. Биометан, произведенный на очистных сооружениях, будет использоваться для питания топливом предприятий и домашних хозяйств. Он заменит мазут, керосин, древесный уголь и древесную биомассу. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Алан Шилли, управляющий директор Gaia, сообщил, что благодаря этому новаторскому проекту и сильным местным партнерам Gaia планирует открыть целый новый сектор рынка в Эфиопии. Кроме того, этот проект частно-государственного партнерства направлен на создание социальных и экономических выгод для местного населения и создает хорошую базу для создания экологически безопасной экономики. Он добавил, что сейчас существует огромный спрос на доступные решения в области возобновляемых источников энергии, особенно для нужд домашних хозяйств. И такие проекты по переработке отходов могут быть выдающимся ответом. Однако одной из ключевых проблем в Эфиопии является отсутствие необходимого опыта на заводах по производству биометана.