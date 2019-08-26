Пермь, , 08:42 — REGNUM

Около 200 представителей 35 семейств членистоногих собрали и выставлили в Пермском краеведческом музее, сообщает 26 августа пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Работу по описанию насекомых выполнила студентка биологического факультета вуза под руководством доцента кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Андрея Крашенинникова.

«Изначально считалось, что все они являются насекомыми, но, оказалось, там были и другие членистоногие: пауки, ракообразные, которые не относятся к классу насекомых. Несмотря на то, что появившийся проект носит название «The Permian Collection» (коллекция насекомых), правильнее сказать, у нас получилась коллекция членистоногих», — сообщила Варвара Смолина.

Отмечается, что автором идеи создания коллекции насекомых является художник Аксель Страшной. Эта коллекция «насекомых Антропоцена» стала новым дополнением энтомологической коллекции Пермского краеведческого музея впервые за 20 лет.

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