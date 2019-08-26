Омск, , 08:40 — REGNUM

В Омске дольщики дома на Герцена, 11 решили обратить на себя внимание властей, устроив пугающий перфоманс. В одну из квартир долгостроя они поселили семью манекенов.

Манекены в омском долгострое Скриншот со страницы паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

«Четверо сидят за столом с плакатом «12 лет, 200 семей, безразличие, неизвестность», а ещё двое развернулись лицом к улице и демонстрируют ей свой плакат», — говорится в сообщении паблика «ЧП Омск» от 26 августа в соцсети «ВКонтакте». В соседней комнате ещё два манекена «смотрят телевизор, стоя на коленях».

По словам одного из дольщиков, таким образом люди добиваются внимания властей к своей проблеме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в омских пабликах в соцсетях появилась фотография висящего на долгострое манекена. На этот шаг решились дольщики недостроенного дома на улице Герцена. Власти назвали эту акцию протеста «жестом отчаяния».

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