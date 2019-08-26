Москва, , 08:38 — REGNUM

Нападение собаки опасной породы на человека должно оборачиваться для хозяина уголовной ответственностью, полагает президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Общественник направил своё предложение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, передает 26 августа RT.

Аманлиев указал на отсутствие в российском законодательстве наказания за нападение на человека собаки опасной породы и выгул таких собак без поводка и намордника. Присутствие опасной собаки без поводка и намордника на территории без ограждения, её нападение на человека и причинение лёгкого вреда здоровью должно повлечь за собой штраф до 200 тыс. рублей и ограничение свободы хозяина на срок до шести месяцев, полагает он.

Вред здоровью средней тяжести должен караться штрафом до 400 тыс. рублей, ограничением свободы до одного года или обязательными работами до 250 часов. Тяжкий вред здоровью — лишением свободы до трёх лет, смерть потерпевшего — до пяти лет, а гибель двух и более людей — до семи лет.

«Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться ещё осторожнее, чем с обычным ружьём или пистолетом», — говорится в обращении Аманилиева.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак, у которых генетически обусловлены агрессия и сила. В перечень вошли 12 пород и их метисы.

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