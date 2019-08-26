Москва, , 08:36 — REGNUM

Для подготовки ребёнка к новому учебному году на портале госуслуг mos.ru для родителей доступны электронные услуг. Онлайн-сервисы и услуги помогут сэкономить время, сообщается на портале мэра Москвы.

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На портале можно записать ребенка в первый класс или перевести его в другую школу, оформить карту учащегося на льготы (проезд на транспорте, посещение музеев и т. д.), выбрать кружок или секцию.

Также можно посмотреть оценки ребенка, благодаря сервису «Электронный дневник школьника», узнать результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Чтобы получить какую-либо онлайн-услугу, нужно зарегистрировать личный кабинет.

Как сообщало ИА REGNUM, советы, как защитить здоровье ребёнка в школе, опубликованы 26 августа пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут избежать инфекционных заболеваний и укрепить иммунитет.

Подробнее: Роспотребнадзор пояснил, что важно для здоровья ребёнка в школе