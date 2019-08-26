Москва, , 08:34 — REGNUM

В московских аэропортах задержано и отменено 39 авиарейсов, сообщает 26 августа онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Cамолет (сс) Gellinger

По данным на 8:25, наиболее сложная ситуация в аэропорте «Домодедово», где отменили шесть рейсов, ещё 28 задержали. Пять рейсов задержано в аэропорте «Внуково». В работе «Шереметьево» сбоев в настоящее время нет.

Причины изменения расписания не сообщаются, данные сервису предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 26 августа будет теплее климатической нормы, переменная облачность без осадков.

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