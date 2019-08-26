Москва, 26 августа 2019, 08:34 — REGNUM
В московских аэропортах задержано и отменено 39 авиарейсов, сообщает 26 августа онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».
По данным на 8:25, наиболее сложная ситуация в аэропорте «Домодедово», где отменили шесть рейсов, ещё 28 задержали. Пять рейсов задержано в аэропорте «Внуково». В работе «Шереметьево» сбоев в настоящее время нет.
Причины изменения расписания не сообщаются, данные сервису предоставлены аэропортами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 26 августа будет теплее климатической нормы, переменная облачность без осадков.
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