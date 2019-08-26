Оренбург, , 08:30 — REGNUM

В Оренбург доставлен башмачок святого Спиридона Тримифунтского. Православная святыня будет хранится в храме Святой Троицы при больнице им. Пирогова, сообщают СМИ.

Святыне передана в дар церкви от местного мецената. Башмачок приобретен в Греции.

Добавим, святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский) родился в конце III века на острове Кипр. Участвуя в I Вселенском Соборе в 325 году святитель Спиридон показал наглядно доказательство Единства во Святой Троице. Он сжал руками кирпич, из которого явились огонь, вода и глина. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, — сказал тогда святитель, — так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино».

Мощи святого хранятся на острове Корфу. Они остаются нетленными. Святитель Спиридон прославился милосредием и чудесами. Башмачки святителя ежегодно меняют, а истоптанные разрезают на кусочки и раздают верующим.