Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM

Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».

По словам организаторов мероприятия, было решено взять паузу, чтобы потушить разгорающийся конфликт. Прямо сегодня представители «Стенограффии» проведут переговоры с православными активистами в присутствии городских чиновников, чтобы решить, как дальше быть со скандальным рисунком.

Тем не менее, Покрас Лампас дистанционно поучаствует в пресс-конференции, посвящённой ситуации вокруг его работы — художник выйдет онлайн, чтобы объяснить свою позицию о происходящем.

Напомним, ранее «Супрематический крест», нанесённый на площадь Первой Пятилетки в Екатеринбурге, вызвал протесты некоторых православных активистов. Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко призвал враждующие стороны провести переговоры.

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