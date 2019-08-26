Биарриц, Франция, , 08:23 — REGNUM

Во Франции 68 человек были задержаны во время проведения «Большой семерки» в Биаррице, и 38 из них были помещены под стражу, сообщили в префектуре департамента Атлантические Пиренеи.

По данным префектуры, полиция задержала ряд протестующих за «участие в группе с целью совершения насилия или нанесения ущерба, за владение предметами, которые могут быть использованы в качестве оружия, и сокрытие лиц».

В заявлении префектуры не указывается ни место, ни причины арестов. В СМИ также не сообщили о пострадавших после несанкционированной демонстрации, которая привела к коротким столкновениям в Байонне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в общей сложности 13 200 полицейских мобилизованы для обеспечения безопасности на саммите G7, который проходит в Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года.

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