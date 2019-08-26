Москва, , 08:19 — REGNUM

В 2019 году увеличилось количество отраслевых выставок, для участия в которых Москва компенсирует затраты. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Список выставок, для участия в которых компенсируются затраты, увеличился до 247 мероприятий. В 2018 году таких событий было 140.

«В этом году их количество выросло сначала до 204, а теперь — до 247. Увеличение по сравнению с 2018-м — на 76 процентов», — заявила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Предпринимателям компенсируют до 50% затрат: до 350 тысяч рублей на участие в российских выставках и до 700 тысяч рублей — в зарубежных. Возмещаются средства, затраченные на регистрационный взнос, застройку стенда и аренду площадки.