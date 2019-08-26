Киев, , 08:12 — REGNUM

Украина и Лаос подписали соглашение, упрощающее украинским туристам въезд в страну. Об этом сообщило 25 августа информационное агентство «Украинские новости».

Для того, чтобы попасть на территорию азиатской страны, гражданам Украины будет достаточно оформить электронную визу на сайте правительства Лаоса.

В МИД Украины отметили, что украинские граждане смогут находиться в Лаосе до 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бенин и Джибути вернули электронные визы для граждан Украины.

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