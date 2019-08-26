Минусинск, Красноярский край, , 08:10 — REGNUM

В городе Минусинске Красноярского края состоялся традиционный праздник «День минусинского помидора». Также в Минусинске 24 августа отпраздновали День города. В праздничных мероприятиях в этом году приняли участие более 10 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В конкурсе на самый большой помидор участвовали более 100 человек. Победителем стал минусинец Виктор Мальцев, вырастивший помидор весом 1 килограмм 986 граммов. За гигантский томат горожанин получил приз — автомобиль «Нива». Однако рекорд 2011 года Мальцеву побить не удалось, тогда приз вручили за помидор весом 2 килограмма 146 граммов.

Напомним, томатный праздник в красноярском Минусинке отмечают уже 15 лет. Гастрономический праздник стал визитной карточкой Красноярского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году победителем конкурса «Минусинский чемпион» стал Александр Терехов. Он вырастил помидор сорта «спринт таймер» весом 1648 граммов.

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