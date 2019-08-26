Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM

В столице Среднего Урала решат, что сделать со скандальным «Супрематическим крестом» после протестов православных активистов. Об этом сообщает 66.ру.

Решение о проведении переговоров принял глава Орджоникидзевского района, к которому и относится «разрисованная» площадь Первой Пятилетки, Роман Кравченко.

Во встрече будут участвовать представители православной общественности и организаторы фестиваля современного искусства «Стенография» — именно в рамках этого мероприятия художник Покрас Лампас и сделал рисунок. Участники переговоров обсудят, как быть с «крестом» дальше — позволить автору дорисовать работу или же вовсе убрать её.

Напомним, 25 августа прошёл православный флешмоб против «Супрематического креста». Акция получилась не вполне мирной: один из её участников угрожал проблемами организаторам «Стенографии» и даже обещал создать свой арт-объект из человеческой крови.

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