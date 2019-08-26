Москва, 26 августа 2019, 08:08 — REGNUM
Жителям Москвы предлагают бесплатно принять участие в акции «Диагностика за спасибо» и проверить свои компьютеры с операционной системой Windows на безопасность, сообщается на портале мэра столицы.
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Акцию проводит онлайн-сервис «Чудо техники». Заявки от москвичей на диагностику принимаются с 26 по 31 августа. Ехать москвичам, желающим проверить свой компьютер, никуда не придётся.
Специалист свяжется с клиентом, удаленно проведет диагностику, а также расскажет, как избавиться от вирусов и шпионских программ. Акция продлится до конца сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, глобальные поставки персональных компьютеров во втором квартале 2019 года выросли на 1,5% в годовом исчислении.
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