Москва, , 08:06 — REGNUM

В новом парке на берегу Москвы-реки в московском районе Капотня построят павильон для работы спасателей и Госинспекции по маломерным судам (ГИМС). Об этом 26 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В парке сейчас проводится комплексное благоустройство. Появятся пикниковые точки, места для прогулок, а также будет построен павильон для спасателей и сотрудников ГИМС, где «можно будет проходить практику и сдавать экзамены по вождению яхт и катеров». Площадь нового объекта составит 600 квадратных метров. Сейчас идёт подготовка основания для будущего строительства, а также подводят инженерные коммуникации.

В новом здании будут диспетчерская, пост для оказания первой помощи, комнаты для отдыха и приёма пищи, раздевалка. Также появится эллинг для хранения и ремонта плавательных средств, навес для сушки водолазного снаряжения, спортплощадка и парковка.

Общая площадь благоустройства вдоль побережья Москвы-реки в Капотне составляет около 50 гектаров.