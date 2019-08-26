Уфа, , 08:05 — REGNUM

Фестиваль уличных театров «Айда Фест» пройдет в Уфе 6 и 7 сентября. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба городской администрации Уфы.

Фестиваль пройдет в сквере Арт-квадрата, на площади перед «Гостиным двором» и в театральном сквере фонтане «Семь девушек». Зрители увидят 40 театральных постановок, карнавальных шествий, концертов артистов из разных городов.

Официальное открытие фестиваля состоится 6 сентября в 17−00 перед «Гостиным двором».

Напомним, что организатором фестиваля выступает уфимский театр в гриме «De Bufo», при поддержке Администрации ГО г. Уфа РБ.