Соль-Илецк, Оренбургская область, , 07:58 — REGNUM

В Соль-Илецке Оренбургской области прошёл XIV фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». В его рамках состоялся конкурс «Арбуз великан», победителем которого стала ягода весом 19 кг 100 граммов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Соль-Илецкий арбуз знают во всей нашей огромной стране. Ежегодного со всех субъектов России — от Москвы до Камчатки — спешат сюда желающие приобрести местную сладкую ягоду», — сказал врио губернатора Денис Паслер, отметил особую роль тружеников-бахчеводов в развитии этой аграрной отрасли Оренбуржья.

Добавим, за последние 20 лет площади товарной бахчи в Оренбургской области увеличились более чем в 10 раз. В 2019 году в Оренбургской области площадь под продовольственными бахчевыми культурами (все категории хозяйств) составила 46,3 тыс. га. Традиционно первое место по производству бахчевых культур в регионе занимает Соль-Илецкий городской округ.

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