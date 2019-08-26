Тюмень, , 07:56 — REGNUM

В Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Образование» должны появиться 31 новый детский сад и 56 школ. Об этом заявил на общественном форуме «Тюменское образование — 2019» губернатор региона Александр Моор.

В каждой новой школе будут обустроены обустройство робо-, IT-лаборатории, науколабы, междисциплинарных мастерские, современные информационно-библиотечные центры и зоны отдыха.

В Тюменской области станут нормой профильные смены летних лагерей, школьные корпоративные классы, обучающие онлайн-платформы.

Напомним, национальный проект «Образование» реализуется в Российской Федерации до декабря 2024 года. Одна из задач проекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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