Челябинск, , 07:47 — REGNUM

В Челябинской области сокращается количество медицинских организаций, которые оказывают помощь населению, проживающему в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Только с 2016 года закрыли 21 ФАП. Существуют 659, но из них 130 не работает, при этом 88 — из-за отсутствия медицинских кадров.

Кроме того, часто фельдшеры вынуждены совмещать свою работу в двух и более ФАПах. А в 106 заведующими являются медсёстры.

Есть в муниципалитетах и ещё одна цифра. 15−20% зданий ФАПов сейчас аварийны.

Чтобы исправить ситуацию, в 2019 году построят 24 ФАПа. Из них 13 — в тех территориях, где ранее первичная медпомощь не оказывалась.

Отдельный вопрос — кадры. Напомним, что врио губернатора Алексей Текслер собрался наполнить ФАПы фельдшерами, а больницы — врачами.

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