Москва, , 07:41 — REGNUM

В Москве 26 августа состоится тестирование среди учеников девятых классов, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В испытании примут участие те ученики, чьи школы планируют открыть ИТ-классы. Таких школ в Москве в учебном году 2019/2020 будет 35. Тестирование начнётся в 11:00 и продлится до 14:00.

«В связи с большим интересом учащихся формируется новый список школ — кандидатов на вступление в проект. Для того, чтобы быть зачисленными в ИТ-класс, ребятам нужно принять участие в тестировании», — говорится в информации.