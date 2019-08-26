Нанкин, Китай, , 07:41 — REGNUM

Таможня города Цзянинь провинции Цзянсу на востоке Китая раскрыли случай контрабанды сахара, конфисковав более 1000 тонн сахара и арестовав девятерых подозреваемых, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Власти также изъяли одно судно, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для контрабанды. Расследование продолжается. Таможенники Цзяниня при этом, сообщили, что наращивают свои усилия в борьбе с контрабандой сахара в текущем году, поскольку подобного рода случаи участились. Они уже изъяли более 2700 тонн контрабандного сахара в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Китая двое человек были задержаны за контрабанду курных ножек объемом более 1,6 тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе КНР двое человек были арестованы за контрабанду куриных ножек