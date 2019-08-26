Челябинск, , 07:37 — REGNUM

Временный челябинский губернатор Алексей Текслер собирается наполнить ФАПы фельдшерами, а больницы — врачами. Более того, он излучает уверенность в том, что всё это получится, сообщает его пресс-служба.

«Мы наполним наши больницы врачами, ФАПы — фельдшерами. Здесь никакого сомнения нет», — утверждает чиновник.

Он напомнил о том, что ранее президент Владимир Путин обратил внимание на трудную ситуацию с первичном звене здравоохранения. Врио подчеркнул, что сейчас идёт работа над созданием областной программы по оказанию первичной медпомощи. В ближайшие сроки она будет закончена.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт со своей стороны отметила важность первичного звена. На него приходится 70% всех обращений. Центральные крупные больницы за последние годы укомплектовали достаточно хорошо. А вот первичное звено медицины оказалось обделено деньгами.

Она добавила, что на оборудование для таких организаций и на ремонты будут увеличены ассигнования. Также в течение трёх лет планируется возвести 100 ФАПов.