Хэфэй, Китай, , 07:36 — REGNUM

Полиция провинции Аньхой на востоке Китая арестовала 11 подозреваемых в организации онлайн-казино с вовлечением туда 60 млн юаней ($8,5 млн), сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Полиция города Хэфэй обнаружила в январе 2019 года, что несколько пользователей сети интернет рассылают посредством популярного в Китае мессенджера QQ приглашения для участия в иностранном онлайн-казино.

В общей сложности 11 подозреваемых было адресовано в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Аньхой после проведения предварительного расследования. Более 500 банковских карточек, 100 сотовых телефонов и компьютеров было изъято. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Китая и Вьетнама арестовала 108 организаторов онлайн-казино