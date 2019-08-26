Львов, Украина, , 07:35 — REGNUM

Пустомытовский районный суд Львовской области вынес приговор двум участникам нападения на лагерь цыган в июне 2018 года, сообщил 25 августа ресурс Zaxid.net.

Суд установил, что один обвиняемый разрушал табор железной трубой, а второй стоял начеку. Судья признал их виновными в хулиганстве, однако заменил наказание в виде 4,5 лет тюрьмы каждому на 1,5 года условно.

Осуждённые — ученики 11 класса львовского лицея имени Ивана Пулюя.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2018 года 14 молодых людей, вооружённых палками, холодным оружием, металлическими трубами и цепями напали на цыганский табор на окраине Львова. В результате один человек был убит, четверо, включая ребёнка, получили ранения.

Читайте также: Резню цыган под Львовом устроили школьники-нацисты