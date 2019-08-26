Тюмень, , 07:21 — REGNUM

В школах Тюменской области первым в новом учебном году станет урок Победы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Урок Победы пройдёт во всех школах региона 2 сентября. Он будет посвящён 75-летию Победы над фашизмом, которое будет отмечаться 9 мая 2020 года. Речь на нём пойдёт об истории как Тюменской области, так и всей страны, о вкладе региона и земляков в разгром врага.

А 1 сентября в школах пройдут торжественные линейки. Напомним, впервые школьный порог переступят 24 556 первоклассников — на 1120 человек больше, чем в 2018 году. А всего тюменские школы примут 213 тыс. юных тюменцев.

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