Новосибирск, , 07:15 — REGNUM

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило сообщил об изменении графика работы. С сегодняшнего дня, 26 августа, он будет работать на час меньше.

«С 26 августа 2019 зоопарк изменяется время работы зоопарка с 09−00 до 21−00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20−00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — уточняется на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирский зоопарк сообщил о выпуске обновлённого мобильного приложения, с помощью которого посетители смогут не только ориентироваться на территории и в запланированных событиях, но и купить билет онлайн

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