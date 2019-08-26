Ереван, , 07:13 — REGNUM

Количество пожаров в Армении с начала 2019 года превысило количество зафиксированных пожаров за последние шесть лет. Об этом 25 августа заявил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян, сообщает издание «Новости-Армения».

Министр связывает аномальный рост количества пожаров с глобальным потеплением. Вместе с тем, некоторые пожары устроены умышленно, считает Цолакян. «Одно могу точно сказать, что в 90% пожаров имеется человеческий фактор», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в торговом центре «Малатия молл» в Ереване произошло возгорание. Спасатели ликвидировали пожар лишь 25 августа в 13 часов 53 минуты (12:53 мск). В результате происшествия пострадали десять человек.

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