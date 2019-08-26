Барнаул, , 07:02 — REGNUM

Вероятность широкого распространения комаров, через которых жители России могут заразиться смертельными тропическими болезнями, весьма туманна. Так считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление сотрудника Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского (Москва) Александра Лукашева, он пояснил:

Комар (cc) U.S. Department of Agriculture

«Приведенные данные свидетельствуют о появлении первых признаков проблемы. Опасность заключается в том, что переносчики этих тяжело протекающих лихорадок — комары некоторых видов, характерных для тропических широт, — стали появляться на юге европейской части России.

Если раньше случаи заболеваний возникали среди людей, посещавших тропики, то теперь регистрируются вспышки, обусловленные уже доморощенными комарами. Неприятным моментом является то, что эти лихорадки пока малоизвестны широкой массе российских врачей, что обусловливает определенные трудности в диагностике и лечении.

Врач вышей категории Павел Шумихин Перспективы стремительного распространения этих редких в северных широтах транмиссивных инфекций, о чем предупреждают некоторые ученые, выглядят все же весьма туманно. Для большей части территории нашей страны характерны суровый климат и многообразие «коренных» кровососущих насекомых, что является существенным ограничивающим фактором распространения теплолюбивых «чужаков».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о распространении тропических кровососущих насекомых в России сообщал сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского (Москва) Александр Лукашев. По его словам, распространение заболеваний, вызванных вирусами Зика, денге и чикунгунья, уже отмечено в Крыму и вдоль всего Черноморского побережья. Также в России отмечаются случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, переносимой комарами.

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