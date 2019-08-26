Омск, , 06:56 — REGNUM

В Омской области по итогам 2018 года не привитыми против кори остались порядка 1 тысячи детей и 6 тысяч взрослых. Об этом порталу «ЗОЖ55» сообщил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Александр Никитин.

Причины — медицинские отводы или отказ от профилактических прививок.

В целом же, по словам Никитина, охват иммунизацией против кори населения региона сохраняется на достаточном уровне — выше 95% по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпидемия кори быстро распространяются по всему миру и подвергает риску жизни миллионов людей.

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