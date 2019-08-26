Тюмень, , 06:56 — REGNUM

В Тюменской области сейчас идёт строительство и реконструкция четырёх школ и пяти детсадов. Также идут работы по возведению спорткомплекса, сообщает пресс-служба губернатора.

Кроме того, в работе находится проектная ещё по 40 подобным объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, разные учреждения образования примут 2 сентября 413 юных тюменцев. Из них 213 тыс. пойдут в школы.

Первоклассников в 2019 году больше, чем прежде — на 1120 учеников. Всего число детей и подростков, которых в сентябре примут образовательные учреждения, превышает 413 тыс.

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