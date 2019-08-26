Тюмень, , 06:50 — REGNUM

В Тюменской области 1 сентября откроют свои двери две новых школы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Новая школа будет открыта в Тюмени. Ещё одна появится в Заводоуковске.

Кроме того, в школе №5 Тюмени открывается новый спортивный корпус.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году школы региона примут 213 тыс. детей и подростков. Из них за парты впервые сядут 24 556 человек. Отметим, в 2019 году первоклассников в регионе больше, чем раньше, на 1120 человек.

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