Барнаул, 26 августа 2019, 06:44 — REGNUM

Большое турне по России устроили себе несколько эстонских пожарных из Эстонии, решив на своем пожарном автомобиле добраться до первого международного форума добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, который проходил в Иркутске. Подробности сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Машины, на которой эстонские пожарные прибыли в Барнаул
Машины, на которой эстонские пожарные прибыли в Барнаул
ГУ МЧС по Алтайскому краю
Добровольные пожарные совершают автопробег из Таллинна по российским городам. Барнаул
Добровольные пожарные совершают автопробег из Таллинна по российским городам. Барнаул
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Свой автопробег «Таллин-Иркутск-Таллин» добровольцы начинали командой из трех человек. В Иркутске на мероприятии они обменивались опытом представители добровольных пожарных команд из России, Эстонии и Финляндии. По окончанию форума команда из Эстонии и примкнувший к ним доброволец из Иркутска Игорь Воротенский, отправились в путешествие по крупным городам.

Как пояснил своим барнаульским коллегам пожарный-доброволец Мати Лейватегия, в Эстонии добровольчество развито достаточно хорошо, оно выполняет огромную работу, как в тушении пожаров, так и в профилактике.

«Если вспомнить, то в Советском Союзе было много добровольных команд и сейчас, мы и вы, вновь к этому постепенно приходим», — отметил гражданин Эстонии.

В Барнауле пожарные-добровольцы посетили музей «боевой и трудовой славы», где смогли ознакомиться с историей возникновения пожарного дела на алтайской земле и получить в подарок уникальные издания книги, выпущенной Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю — «Во имя жизни». Также гостям было предложено осмотреть достопримечательности Барнаула.

Также известно, что после длительного пути, пожарный автомобиль путешественников с мультилифтом (на базе шасси КамАЗ) получил легкие неисправности. Устранили их в Барнауле после проведённого техосмотра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, автопробег пожарной техники по маршруту Таллинн — Иркутск — Таллинн организовали добровольные пожарные из деревни Хююру волости Сауэ Харьюского уезда Эстонии. Оо стартовал 12 июля 2019 года, а в Иркутск, на Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований, путешественники прибыли в начале августа.