Барнаул, , 06:44 — REGNUM

Большое турне по России устроили себе несколько эстонских пожарных из Эстонии, решив на своем пожарном автомобиле добраться до первого международного форума добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, который проходил в Иркутске. Подробности сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Машины, на которой эстонские пожарные прибыли в Барнаул ГУ МЧС по Алтайскому краю

Добровольные пожарные совершают автопробег из Таллинна по российским городам. Барнаул

ГУ МЧС по Алтайскому краю

Свой автопробег «Таллин-Иркутск-Таллин» добровольцы начинали командой из трех человек. В Иркутске на мероприятии они обменивались опытом представители добровольных пожарных команд из России, Эстонии и Финляндии. По окончанию форума команда из Эстонии и примкнувший к ним доброволец из Иркутска Игорь Воротенский, отправились в путешествие по крупным городам.

Как пояснил своим барнаульским коллегам пожарный-доброволец Мати Лейватегия, в Эстонии добровольчество развито достаточно хорошо, оно выполняет огромную работу, как в тушении пожаров, так и в профилактике.

«Если вспомнить, то в Советском Союзе было много добровольных команд и сейчас, мы и вы, вновь к этому постепенно приходим», — отметил гражданин Эстонии.

В Барнауле пожарные-добровольцы посетили музей «боевой и трудовой славы», где смогли ознакомиться с историей возникновения пожарного дела на алтайской земле и получить в подарок уникальные издания книги, выпущенной Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю — «Во имя жизни». Также гостям было предложено осмотреть достопримечательности Барнаула.

Также известно, что после длительного пути, пожарный автомобиль путешественников с мультилифтом (на базе шасси КамАЗ) получил легкие неисправности. Устранили их в Барнауле после проведённого техосмотра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, автопробег пожарной техники по маршруту Таллинн — Иркутск — Таллинн организовали добровольные пожарные из деревни Хююру волости Сауэ Харьюского уезда Эстонии. Оо стартовал 12 июля 2019 года, а в Иркутск, на Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований, путешественники прибыли в начале августа.