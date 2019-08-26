Тюмень, , 06:41 — REGNUM

В Тюменской области все образовательные учреждения готовы к очередному учебному году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В 50 школах летом провели капитальный ремонт. Он же прошёл в девяти средних профобразовательных учреждениях и 33 детсадах.

Как сообщало ИА REGNUM, всего образовательные учреждения области примут в 2019 году более 413 тыс. детей и подростков. Из них в школы пойдут 213 тыс, среди которых 24 956 первоклассников.

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