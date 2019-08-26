Абакан, , 06:32 — REGNUM

В муниципалитетах Хакасии 28 августа пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в этот день в 12:30 по местному времени в районах и городах Хакасии зазвучат сирены.

Звуковой сигнал сирен обозначает команду «Внимание всем»! Жителей Хакасии просят сохранять спокойствие. Мероприятие организовано в тренировочных целях.

Напомним, в соответствии с российским законодательством, подобные проверки должны проводиться не реже одного раза в год.