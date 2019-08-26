Искитим, Новосибирская область, , 06:24 — REGNUM

Останки красноармейца из Искитимского района Новосибирской области Василия Амбросова обнаружены при проведении межрегиональной вахты Памяти в Смоленской области московским поисковым отрядом «Застава святого Ильи Муромца».

Уроженец деревни Старососедово Легостаевского района Василий Амбросов, 1901 года рождения, считался пропавшим без вести. Как сообщают «Вести Новосибирск», его имя удалось прочесть по солдатскому медальону.

Были найдены родственники солдата. Теперь останки военнослужащего Красной Армии торжественно захоронят на его родине. Но сначала их доставят в Барнаул, а оттуда уже в Искитим.

Как уточнили ИА REGNUM в администрации Искитима, церемония предания останков погибшего красноармейца земле состоится 28 августа.

«В его рамках будут организованы оружейный залп, оркестр, почётный караул, с последующим захоронением останков бойца на кладбище города», — уточнили в горадминистрации.

По данным Vesiskitim.ru, расходы на захоронение взяли на себя администрации города и района.