Курган, , 06:23 — REGNUM

Курган планируется сделать процветающим, уютным и красивым городом. Об этом на открытии дня города объявил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

По его словам, он имеет команду, благодаря которой столица Зауралья сильно преобразится за ближайшую пятилетку. И эта команда готова трудиться над задачей сделать город «красивым, уютным и процветающим».

Как сообщало ИА REGNUM, Курган в выходные отметил свои 340 лет. Праздник прошёл на различных более 20 площадках, а посетили их тысячи гостей и жителей.

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