Гуйян, Китай, , 05:50 — REGNUM

Полиция провинции Гуйчжоу сообщила о раскрытии банды из пяти человек, занимавшейся производством и реализацией поддельного алкоголя, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Подозреваемые обвиняются в производстве и продаже 9560 бутылок контрафактного элитного алкоголя общей стоимостью 17 млн юаней (около $2,4 млн), сообщили в полиции уезда Дафан.

С декабря 2018 года банда приобретала поддельный алкоголь, включая алкоголь именитых китайских брендов вроде Moutai и Wuliangye в провинциях Хэнань и Сычуань, а затем продавала его жителям Дафана через платформы электронной коммерции, сообщили в полиции.

Они также покупали алкоголь нижнего ценового диапазона, переливали его в бутылки из-под дорогого и именитого алкоголя, а затем продавали задорого. Все пятеро подозреваемых находятся под арестом. Расследование продолжается.

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