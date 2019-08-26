Томск, , 05:40 — REGNUM

В Томской области состоялся XII Международный фестиваль сибирских ремесел «Праздник топора». Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, мероприятие 24 августа открыли томский губернатор Сергей Жвачкин и сибирский полпред Сергей Меняйло.

«Праздник топора» в Томской области Tomsk.gov.ru

Праздник прошёл в парке «Околица» около села Зоркальцево. В 2019 году своё мастерство на фестивале показали профессиональные плотники и столяры, кузнецы, керамисты, берестянщики из 30 стран мира и 37 российских регионов.

По словам Сергея Меняйло, «Праздник топора» — уникальное событие, не имеющее аналогов в России и за её пределами.

Напомним, в рамках фестиваля победителями конкурса «Деревянное мастерство» в номинации «Парковая скульптура» стали Александр Ивченко и Александр Алферов из Воронежской области — авторы работы «Божья коровка».