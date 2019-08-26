Пекин, , 05:29 — REGNUM

Положение о защите персональных данных детей в интернете было опубликовано Киберпространственной администрацией Китая 23 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Никаким организациями или частным лицам не позволяется производить, публиковать или распространять конфиденциальную информацию, касающуюся несовершеннолетних, гласит положение.

Операторы, работающие в интернете, должны устанавливать правила защиты и пользовательские соглашения о защите информации, а также назначать ответственных лиц по защите персональных данных несовершеннолетних.

В рамках положения, опекуны должны обучать и наставлять детей в целях улучшения ситуации с защитой их персональных данных. Сетевые операторы должны информировать опекунов совершенно ясным и недвусмысленным образом при сборе и использовании персональных данных их детей, а также получать их согласие на обработку информации. Положение вступает в силу с 1 октября текущего года.