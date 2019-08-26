Пекин, , 05:22 — REGNUM

Более 39,58 млн семей военнослужащих в Китае на конец августа были награждены почётными табличками, сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает агентство Синьхуа.

Министерство выпустила указ о производстве, выпуске и установке почетных досок, которые не могут быть использованы в коммерческих или развлекательных целях. Постановление также позволяет родителям военных, находящихся при исполнении, установить почетную табличку, даже если родители не проживают вместе с детьми.

Установка почетных табличек семьям жертв или семьям, члены которых находятся при исполнении, является традиционной практикой, поддерживаемой правительством Китая и Компартией Китая. Генеральная канцелярия Госсовета КНР выпустила в 2018 году директиву касательно установки почетных табличек семьям жертв, ветеранов и лиц, находящихся при исполнении в армии.