Пекин, , 05:13 — REGNUM

Китайский фонд общественного благополучия запустил проект бесплатного скрининга более 30 тыс. пожилых людей на предмет катаракты, а также профинансировал бесплатное лечение 780 больных с этим заболеванием, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

С марта 2018 года по июль 2019 года на проект было выделено более 1,04 млн юаней ($147 тыс.), сообщил заместитель исполнительного директора проекта Чжан Цяньшунь.

«Более 60% человек в возрасте старше 60 могут быть подвержены заболеванию катарактой, в то время как от 10 до 20% нуждаются в операции», — заявил Чжан.

Хирургическое вмешательство для лечения катаракты е является чем-то новым в Китае, однако многие люди сомневаются в безопасности этого метода, а некоторые часто ошибочно принимают его за старческую дальнозоркость.

Целью проекта является улучшение понимания сути заболевания среди населения, находящегося в зоне риска, а также улучшить скрининговую ситуацию среди бедных слоев населения. Пока проект проходит в Пекине, однако, в дальнейшем он может быть расширен на другие регионы страны.