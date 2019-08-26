Урумчи, Китай, , 05:04 — REGNUM

Туризм создал 32 тыс. новых рабочих мест в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая за первую половину 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Все большее число фермеров и пастухов вливаются в туристическую сферу, увеличивая свой доход и приближая «золотую эру» туризма в Синьцзяне, сообщили в региональном департаменте людских ресурсов и общественной безопасности.

Новые рабочие места создаются в таких секторах как питание и проживание, туристические сувениры и загородные поездки. Регион планирует создать 40 тыс. новых рабочих мест в сфере туризма за текущий год. План уже выполнен на 80%.

В 2018 году Синьцзян выпустил план улучшения ситуации с трудоустройством в регионе через туризм. Местное правительство запланировало использовать туризм для создания 10 тыс. рабочих мест в 2018 году и 40 тыс. в 2019 году. В 2020 году должно быть создано уже 50 тыс. рабочих мест.

С января по июнь 2019 года почти 76 млн туристов посетили Синьцзян, что на 46% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

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