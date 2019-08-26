Фучжоу, Китай, , 04:50 — REGNUM

Тайфун «Байлу» обрушился на восточную китайскую провинцию Фуцзянь, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

По данным китайских властей, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигла 90 км/ч. Тайфун стал уже одиннадцатым за год Он ударил по уезду Дуншань провинции Фуцзянь в 7:25 по местному времени. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Напомним, что 24 августа двое человек на Тайване пострадали от тайфуна «Байлу», сотни человек были переселены в безопасное место, скорость в эпицентре достигала 137 км/ч. В Китае объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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