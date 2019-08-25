Грозный, , 21:56 — REGNUM

До 2025 года на всесезонно туристско-рекреационном комплексе «Ведучи» в Чечне планируется построить 17 горнолыжных трасс и 7 канатных дорог. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Сергей Чеботарёв ознакомился с ходом строительства курорта «Ведучи» Пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа

Во время рабочего визита в республику министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв поверил ход строительства курорта.

«Сегодня уже многое сделано на курорте для комфортного отдыха туристов — горнолыжная трасса, канатная дорога, гостиницы, сервисный центр», — отметил он. Однако, он акцентировал внимание на недочетах в развитии инфраструктуры, к ним министр отнес строительство дорог и транспортную доступность туристического объекта.

«Средства на его развитие есть и они будут выделяться», — прокомментировал Чеботарёв информацию о прекращении строительства курорта. Также он озвучил сумму государственных вложений в развитие туристско-рекреационного комплекса, которые составят порядка 2,3 млрд рублей.

Напомним, проектом развития инфраструктуры курорта предполагается возведение туристических и спортивных объектов на обоих склонах долины реки Хачаройахк, расположенной в районе сельского поселения Ведучи.

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